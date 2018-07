Presidente do Nápoles confirma que Ronaldo foi-lhe oferecido

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, confirmou que Ronaldo foi-lhe oferecido pelo agente Jorge Mendes.

O investimento demasiado elevado, onde estão envolvidos valores de transferência e salários, impediu uma possível proposta do Nápoles por Cristiano Ronaldo. Em declarações ao jornal italiano "La Repubblica", o presidente do Nápoles explicou a decisão:

"O Ronaldo foi oferecido ao Nápoles. O agente Jorge Mendes ligou-nos. Pleneámos uma oferta e pagávamos a contratação com uma percentagem dos fundos que iamos receber com a sua chegada. Mas os 350 milhões de euros que a Juventus investiu estão fora do nosso alcance. Corríamos o risco de levar o clube à bancarrota".

Ronaldo transferiu-se para a Juventus por um valor de 112 milhões de euros, e vai auferir um salário anual de 30 milhões de euros.