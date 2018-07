Theresa May: “Trump disse-me para processar a UE”

A primeira-ministra britânica, Theresa May, revelou, este domingo, que o presidente dos Estados Unidos a aconselhou a levar a União Europeia para tribunal, como parte da sua estratégia relacionada com o Brexit.

Na última semana, Donald Trump disse que tinha deixado uma sugestão “um pouco dura” a May, e que a governante britânica a tinha ignorado.

“Ele disse-me que eu devia processar a União Europeia”, revelou a primeira-ministra do Reino Unido, em entrevista à BBC. “Processar a UE. Não entrar em negociações – processá-los”.

Para Donald Trump, o plano do Governo britânico para um Brexit suave “vai, provavelmente, matar” qualquer acordo comercial futuro com os Estados Unidos, segundo afirmou ao jornal "The Sun" antes de iniciar a visita ao Reino Unido, esta quinta-feira.

Nesta entrevista ao jornal britânico, Trump disse ainda que antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson, um dos maiores defensores do Brexit que se demitiu esta semana em rota de colisão com May, “vai dar um grande primeiro-ministro”.