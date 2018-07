Europeu. Espanha abre hostilidades com humilhação à Inglaterra

A Espanha goleou a Inglaterra, por 10-1, este sábado, no jogo de abertura da 53.ª edição do Campeonato da Europa de hóquei em patins, que decorre em Corunha, em Espanha.

No Palácio de Desportos Riazor, os ingleses até foram os primeiros a marcar. Golo da autoria de Alex Mount, que alinha na Sanjoanense, da II Divisão portuguesa. No entanto, a Espanha reagiu e iniciou a tortura.

Eduard Lamas, Adroher (Benfica), Nil Roca, Lamas outra vez e Casanovas levaram o resultado para 5-1. No segundo tempo, Alabart, Roca e Raul Marin ("bis"), dilataram o marcador. Ferran Font (Sporting) finalizou.

No domingo, dar-se-á a estreia de Portugal no Europeu, diante da Andorra, em jogo do grupo A. Espanha e Inglaterra estão no grupo B.