"Triple bogey" estraga terceira volta de Melo Gouveia na Escócia

Ricardo Melo Gouveia fechou a terceira volta no Open da Escócia, prova do European Tour de golfe, no 46.º posto. Um "triple bogey" no terceiro buraco estragou um dia que, caso contrário, teria sido muito positivo.

O português só ultrapassou esse buraco ao fim de seis pancadas, três acima do "par". Resultado que neutralizou os cinco "birdies" conseguidos ao longo do dia, sem mais erros. Melo Gouveia entregou, assim, um cartão com 68 pancadas, somente duas abaixo do "par".

No total das três voltas, Melo Gouveia apresenta um cartão com 204 pancadas, seis abaixo do "par". Registo que podia ter melhorado este sábado, não fosse a péssima prestação logo no segundo buraco.

O sueco Jens Dantorp lidera isolado, com um total de 197 pancadas, 13 abaixo do "par". A uma pancada está um grupo de seis golfistas.