Hells Angels. Falta interrogar dois arguidos

O interrogatório de 34 dos 58 elementos detidos do grupo de motociclistas Hells Angels terminou hoje cerca das 19h10, ficando para ser ouvidos no domingo, a partir das 9h30, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, os últimos dois arguidos.

Dos 34 arguidos presentes este sábado à juíza de instrução (quinze durante a manhã e 19 à tarde) nenhum prestou declarações sobre os factos que lhes são imputados pelo ministério Público (MP), segundo várias fontes ligadas à defesa.

Para domingo, último dia de interrogatórios, está prevista a audição dos últimos quatro arguidos, sendo que dois manifestaram interesse em falar sobre os factos.

Fonte do tribunal adiantou aos jornalistas que ainda não ficou definido se será também no domingo que terá início a fase de promoção das medidas de coação, por parte do MP, "estando dependente do desenrolar dos trabalhos".

Por outro lado, alguns advogados colocaram a possibilidade de as medidas de coação só virem a ser conhecidas na terça-feira e disseram estar inclinados para que essas medidas sejam privativas da liberdade, tendo em conta as concentrações de motociclistas que se realizam este mês em Faro e em agosto em Góis.

Os arguidos - 58 no total, 20 dos quais foram presentes a primeiro interrogatório na sexta-feira - estão indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.

Um 59.º arguido encontra-se detido na Alemanha.

A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.