Matheus Pereira dá vitória ao Sporting sobre o Nice

O Sporting derrotou o Nice, por 1-0, este sábado, no penúltimo jogo de preparação do estágio de pré-época na Suíça.

Diante do oitavo classificado da Liga francesa, o marcador só funcionou ao minuto 53. Wendel recuperou a bola a meio-campo e serviu Matheus Pereira, que atirou em arco, de fora da área, para um grande golo.

Tiago Fernandes, um dos adjuntos de José Peseiro, explicou, após a partida, em declarações à Sport TV, que a equipa técnica ainda está em fase de avaliação do plantel, que até agora tem deixado todos "otimistas".

"Os jogadores estão a fazer tudo para assimilar rapidamente as ideias. Nã dramatizámos quando perdemos com o Nauchatel. Faz tudo parte do processo de crescimento. Consoante os níveis físicos vão aumentando eles vão conseguindo melhor pôr a qualidade em campo", esclareceu.

Nani ainda não jogou, mas poderá ter oportunidade na segunda-feira, diante dos turcos do Fenerbahçe. Fernandes não deu certezas:

"O mister Peseiro tem conversado com o Nani e tem explicado as nossas ideias. Nani chegou mais tarde, é normal ainda não estar preparado para competição, mas quando o mister resolver que ele está preparado para jogar, ele irá fazê-lo certamente sem problema nenhum. O que nos deixa felizes é ele ter regressado e estar com muita vontade de ajudar o grupo".

Peseiro alinhou o seguinte 11 inicial: Viviano; Ristovski, Mathieu, André Pinto, Lumor; Petrovic, Misic, Wendel; Raphinha, Matheus e Montero.