Roberto Martínez: "Bronze vai deixar marca no futebol belga"

O selecionador da Bélgica, Roberto Martínez, acredita que o terceiro lugar no Mundial 2018, o melhor de sempre da seleção dos "diabos vermelhos", deixará para sempre marca no futebol do país.

"Ter uma medalha de bronze é histórico e vai deixar marca no futebol belga. É muito difícil, quando se perde uma meia-final por apenas um golo, colocar toda a atenção no próximo jogo. Mas nós fizemos isso muito bem. As famílias dos jogadores puderam acompanhar esta parte final do estágio e isso foi muito importante. A minha equipa viu este jogo como uma oportunidade para fazer história e assim aconteceu", frisou.



A Bélgica derrotou a Inglaterra, por 2-0, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Partida cujo resultado foi incerto quase até ao final.

Martínez salientou a dificuldade do Mundial: "Foi um torneio muito exigente. Não houve um único jogo fácil. Recuperámos de uma desvantagem de dois golos com o Japão, vencemos o Brasil. Os jogadores foram fantásticos. Estamos agora ansiosos para regressar a casa e celebrar a melhor participação de sempre junto das pessoas".