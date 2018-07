Angelique Kerber não treme perante a lenda e conquista Wimbledon pela primeira vez

Angelique Kerber é a nova rainha de Inglaterra. A tenista alemã, número 10 mundial, bateu a norte-americana Serena Williams, na final, e tornou-se a nova campeã de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam do ano.

Depois de todo um torneio quase perfeito, Kerber mostrou que estava no All England Club para arrecadar a coroa e assim fez. Com um jogo muito autoritário, a alemã venceu o duelo decisivo em dois "sets", por duplo 6-3.

Com o seu estilo simultaneamente agressivo e impassível, Kerber expôs as limitações físicas de que Serena ainda padece, após a maternidade, e não permitiu a recuperação à norte-americana quando se colocou em vantagem, no segundo parcial. No final, tornou-se a primeira alemã a vencer Wimbledon, depois de Steffi Graf, detentora de sete títulos. A bandeira germânica já não esvoaçava sobre a relva londrina desde 1996.

"É um sonho realizado. Tenho de agradecer à Serena, voltou e é uma inspiração para todos. Tenho a certeza que conquistará um título do Grand Slam em breve. Tinha de jogar o meu melhor ténis contra uma campeã como a Serena. É uma honra partilhar o 'court' com ela", admitiu Kerber, após o encontro, ao microfone da organização. Com esta vitória, a alemã assegurou a subida ao quarto lugar da hierarquia mundial.



Serena Williams, que chegara a Londres como 181.ª tenista do "ranking" WTA e garantiu a escalada para 28.ª, admitiu que não esperava tão boa prestação: "Foi um torneio fantástico para mim. Foi mesmo bom chegar tão longe. Obviamente, é dececionante [perder], mas não posso estar dececionada. Tenho de olhar em frente, tenho muito para caminhar".