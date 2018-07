Ciclismo. Groenewegen volta a ser o mais rápido no Tour

📊 UPDATE 📊

Gaviria and Greipel have been declassified.

Gaviria et Greipel ont été déclassés.



1. Groenewegen D. (TLJ) 4h23'36"

2. Sagan P. (BOH) +00"

3. Degenkolb J. (TFS) +00"#TDF2018