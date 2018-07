Miguel Oliveira parte da quinta fila na Alemanha

Miguel Oliveira voltou, este sábado, a fazer uma qualificação aquém do desejado e terá de iniciar o Grande Prémio da Alemanha, nona corrida do Mundial de Moto2, a partir do 15.º lugar da grelha.

O piloto português, aos comandos de uma KTM, ficou a quase um segundo do italiano Mattia Pasini (Kalex), que garantiu a "pole position" com 1'23.787. Dos segundo e terceiro lugares da grelha do Hockenheimring Baden-Württemberg partirão os também italianos Luca Marini (Kalex) e Francesco Bagnaia (Kalex), respetivamente, cujos tempos distaram apenas duas milésimas de segundo entre si.

O facto de partir tão atrás não quer dizer muito para Miguel Oliveira, porém. O jovem luso já conseguiu grandes resultados nessas condições. No domingo, tentará recuperar posições rumo à vitória, o que o aproximaria do primeiro lugar do Mundial, ocupado por Bagnaia, com 144 pontos. Oliveira está em segundo, a 16 pontos, com 128.