Viaduto pedonal de betão cai em Cascais

Um veículo pesado derrubou uma ponte pedonal em Cascais, obrigando ao encerramento da estrada que liga a rotunda do hospital de Cascais à rotunda de acesso ao cemitério.

O camião, que transportava uma retroescavadora, colidiu com a ponte pedonal devido às suas dimensões, provocando a queda da estrutura. Não há feridos a registar.

O alerta para a queda do viaduto foi dado às 00:59, disse à Lusa uma fonte dos Bombeiros de Alcabideche.

Ao que a Renascença apurou, não é de excluir que o mesmo veículo possa ter causado outros danos, noutros locais.

O trânsito deverá ser restabelecido até ao final da tarde, depois de retirados os escombros do viaduto pedonal que caiu de madrugada, disse fonte da autarquia. "A via está cortada nos dois sentidos, estão a ser retirados os bocados do viaduto, devendo estar restabelecido [o trânsito] até final da tarde", disse à agência Lusa o vereador da Câmara Municipal de Cascais, responsável pelo pelouro da Gestão do Território, Nuno Piteira Lopes.

O camião estava ao serviço de uma empresa municipal e a retroescavadora tinha sido utilizada na remoção de areias, na piscina oceânica de Cascais.

Questionado acerca da reposição da passagem pedonal, o vereador da câmara de Cascais referiu que serão analisadas as causas do acidente, nomeadamente pelas seguradoras, e depois avançará a obra para reconstruir o viaduto.