"​Ainda há explosivos de Tancos à solta"

Ainda há explosivos furtados no quartel de Tancos, em Santarém, que não foram recuperados pelas autoridades, avança a edição deste sábado do jornal “Expresso”.



O Ministério Público (MP) contraria o Exército e garante que ainda há material militar desaparecido, adianta o semanário.

Os explosivos representam “perigo para a segurança interna”, adianta o Ministério Público, uma vez que há armas suficientes para um atentado.

Seis pessoas suspeitas de envolvimento no assalto que abalou uma das instituições mais importantes e prestigiadas do país estão a ser vigiadas, escreve o "Expresso".

A notícia agora conhecida contraria a versão dos militares. O chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, revelou em outubro do ano passado que apareceu uma caixa de petardos a mais na relação do material furtado nos paióis de Tancos recuperado na altura pela Polícia Judiciária Militar.

Questionado pelo "Expresso", o Exército recusou comentar uma investigação em curso.

Marcelo exige "esclarecimento cabal"



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que no passado disse ter "memória de elefante" e que não iria esquecer o caso, já reagiu à notícia.

Em comunicado divulgado no site da Presidência, o chefe de Estado “reafirma, de modo ainda mais incisivo e preocupado, a exigência de esclarecimento cabal do ocorrido com armamento em Tancos”.

“E tem a certeza de que nenhuma questão envolvendo a conduta de entidades policiais encarregadas da investigação criminal, sob a direção do Ministério Público, poderá prejudicar o conhecimento, pelos Portugueses, dos resultados dessa investigação. Que o mesmo é dizer o apuramento dos factos e a eventual decorrente responsabilização”, conclui a nota do Presidente da República.

Assalto Tancos foi há um ano

"No limite, pode não ter havido furto nenhum" em Tancos. A hipótese admitida pelo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, acabou por ser contrariada pela realidade.

As armas de guerra foram levadas dos paióis, num assalto detetado a 28 de junho do ano passado.

O episódio colocou a nu falhas de segurança numa instalação militar sem videovigilância, uma vedação ferrugenta e com poucas rondas.

Os meses passavam e nem rasto das armas. Até que, em outubro, uma denúncia anónima revelou que estavam escondidas ali perto, a 20 quilómetros de Tancos, numa herdade da Chamusca.

Foi recuperado todo o material furtado e ainda mais uma caixa que não estava na lista inicial.

As armas foram encontradas, mas ninguém foi detido. Agora, sabe-se que poderão haver explosivos à solta.