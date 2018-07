Benfica vence Torneio Internacional do Sado depois de empate contra Vitória de Setúbal

O Benfica empatou 1-1 frente ao Vitória de Setúbal e conquistou a Taça Internacional do Sado.

A equipa encarnada venceu o troféu devido à vantagem na diferença de golos, conseguida na vitória por 3-0 frente ao Napredak, enquanto que o Vitória apenas venceu a formação sérvia por 2-1.

Rui Vitória escolheu três reforços para alinhar de início no Estádio do Bonfim: o guarda-redes Vlachodimos, o central Conti e o avançado Facundo Ferreyra, autor do único golo dos encarnados.

Os encarnados chegaram à liderança ainda na primeira parte, com golo de Ferreyra, assistido por Pizzi. Já no segundo tempo, aos 53 minutos da partida, o Setúbal empatou a partida na sucessão de um livro batido da esquerda do ataque. Leandro Reside recebeu na área e deu para Vasco Fernandes, que apenas precisou de encostar.

Apesar de se tratar de um troféu amigável de pré-época, o Vitória de Setúbal lutou pela conquista da competição que organizou, e ainda pediu penálti numa falta sobre Allef, aos 90 minutos.

O Benfica segue agora para Inglaterra, onde vai realizar novo estágio na preparação para a nova temporada.