Alerta de ironia. Bétis anuncia William Carvalho com fotomontagem espetacular

O Bétis de Sevilha anunciou esta sexta-feira a contratação de William Carvalho na rede social Facebook com recurso a uma divertida e tradicional fotomontagem digna da pré-história da internet, que não engana ninguém.

À falta de uma imagem do internacional português com a camisola do clube, a equipa de redes sociais do Bétis “enxertou” William ao lado do seu novo colega de equipa Marc Bartra.

A própria conta de Facebook do Bétis brincou mais tarde com a situação, quando voltou a publicar um “post” com a imagem original e a montagem, onde o jogador Junior é substituído pelo antigo médio do Sporting.