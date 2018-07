Benfica nega ter feito proposta por Bernard

O Benfica desmentiu, em comunicado publicado no site do clube, ter feito qualquer proposta por Bernard, na sucessão dos rumores que ligavam o internacional brasileiro aos encarnados.

"O Benfica informa que nunca encetou qualquer contacto ou apresentou qualquer proposta pelo internacional brasileiro Bernard", pode ler-se no comunicado dos encarnados.

Bernard, internacional brasileiro de 25 anos, terminou contrato com o Shakthar Donetsk e está, de momento, sem clube e disponível para assinar a custo zero. O extremo esteve cinco temporadas ao serviço do Shakhtar, onde somou 156 jogos e apontou 28 golos.