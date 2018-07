De Portugal para o mundo. Vem aí uma nova prova de ciclismo

Trata-se de “um projeto muito sentimental, pragmático, com uma visão muito alargada sobre aquilo que se pode oferecer ao território e que vai exigir do território, mas, acima de tudo, é um projeto estratégico, bem delineado, bem construído, com um conjunto vasto de parceiros”, explica à Renascença o diretor geral da GlobalSport, Paulo Costa.

Com organização da GlobalSport, a iniciativa conta com o patrocínio da Presidência da República e o envolvimento de 35 municípios integrados na Rota da Associação de Municípios da Nacional 2.

“Nós queremos é que os habitantes da nacional 2 sejam os portugueses mais felizes do nosso país”, afirma, explicitando que a iniciativa cruza “o potencial da divulgação paisagística, patrimonial e turística das regiões com uma competição de cariz internacional”.

Com ações que vão muito além de uma prova de ciclismo, direcionadas para a promoção do turismo local, gastronomia, vinhos, museus e património imaterial existente ao longo de todo o país, os autarcas consideram que este é “um projeto verdadeiramente sustentável a nível nacional”.

Cândido Barbosa, que tem a responsabilidade desportiva da prova, promete “uma grande competição, de alto nível competitivo, durante cinco dias, classificada pela UCI no nível 2.2 [por etapas de segunda categoria]”. “Tudo faremos para, nos próximos anos, a prova ser classificada em 2.1 [primeira categoria] e com mais um dia de competição", sublinha.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, reconhece que a maior estrada nacional do país, que o atravessa de Norte e o Sul, “é uma inspiração”, na medida em que “tem mostrado como é tão fácil transformar o impossível em possível e pôr 35 municípios a eliminar fronteiras e barreiras entre municípios”, destacando o “objetivo comum de posicionar as populações que residem no território a viverem e a beneficiarem daquilo que a EN2 pode trazer para todos”.

“Esta EN2 é inspiradora, também porque faz acontecer no terreno” e “mostra e contraria uma visão de que não há nada a fazer nestes territórios", refere, destacando a “dinâmica evidente e efervescente destes territórios” atravessados pela maior via portuguesa.

A governante considera ainda que a EN2 é também inspiradora “no promover mais Portugal” na medida em que “permite abrir o país e dar mais visibilidade a todo o território", numa “diversidade de experiências concentradas num território pequeno e que se conseguem descobrir através de uma viagem ao longo de 700 quilómetros”, entre Chaves e Faro.

A mítica estrada que começa em Chaves e termina 738.5 quilómetros depois, em Faro, é a estrada nacional mais extensa de Portugal e a única que atravessa o país de lés-a-lés. Passa pelo interior das povoações e liga paisagens tão diferentes como as vinhas durienses, as planícies alentejanas ou as praias algarvias.

A Nacional 2 “é a terceira estrada mais extensa do mundo, a seguir à rota 66 dos Estados Unidos da América (EUA) e à rota 40 da Argentina”, lembra o presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 e autarca de Santa Marta de Penaguião.