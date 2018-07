Icebergue de 6km solta-se e obriga à retirada de 170 pessoas na Gronelândia

Um icebergue com seis quilómetros de largura soltou-se de um glaciar no leste da Gronelândia, o maior em mais de uma década naquele lugar.

O fenómeno obrigou à retirada de 170 pessoas de uma aldeia. As autoridades temem que este bloco de gelo a flutuar à deriva se parta e acabe por destruir casas ou provoque um tsunami. Segundo disse à Reuters um porta-voz da polícia local, a população da aldeia de Innaarsuit refugiu-se numa encosta mais elevada e afastada do mar.

"Estamos habituados a ver grandes icebergues mas nunca tínhamos visto antes um tão grande", disse Susanna Eliassen, membro do conselho municipal.

Os cientistas que controlam o estado do glaciar capturaram a quebra da gigantesca massa de gelo em vídeo no dia 22 de junho, depois de semanas acampados no glaciar Helheim.