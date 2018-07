Tondela anuncia reforço internacional peruano

O Tondela anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Sergio Peña, médio ofensivo peruano, por empréstimo do Granada.

O médio não conseguiu afirmar-se na equipa principal do Granada, e apenas somou 19 partidas na temporada passada, ao serviço do clube da segunda divisão espanhola. Peña conta ainda com seis internacionalizações pela seleção principal do Peru.

O internacional de 22 anos é jogador do Granada desde 2013/14, e regressou ao Peru, por empréstimo, durante duas temporadas, no Alianza Lima e Universidade San Martín.