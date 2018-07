As dez frases de António Costa que marcaram o debate do estado da nação

Durante quase quatro horas, o Governo e todas as bancadas parlamentares debateram o estado da nação esta sexta-feira. O primeiro-ministro reiterou por diversas vezes o seu empenho em renovar a atual solução governativa na próxima legislatura.

A situação no setor da Saúde foi um dos temas que mais agitou a discussão política. Costa fez também alguns anúncios sobre o que se pode esperar no Orçamento do Estado para 2019. Apresentamos-lhe as dez frases que marcaram as intervenções do chefe do Executivo.

Estado da Nação:



“Temos mais crescimento, melhor emprego e melhor igualdade".

"Não cortámos ou adiámos investimento público, aumentámo-lo e acelerámos a sua execução".

"Se nos pedem milagres, podem estar satisfeitos, não somos santos milagreiros, somos um governo responsável"

Saúde:

"Há uma coisa que os portugueses sabem. Com os governos do PS criou-se o SNS e melhorou-se o SNS e com este Governo acontecerá exatamente o mesmo".

“Vivemos um Governo que está a fazer um esforço para recuperar do brutal desinvestimento que durante os quatros anos sofreu o SNS".

“Geringonça”:

“A ‘geringonça’ está não só no nosso coração, como também na nossa cabeça, com a mesma determinação como a começámos a construir com o PCP e PEV, que com satisfação vimos juntar-se o Bloco de Esquerda".

"Queremos prosseguir este caminho sem recuos ou impasses. A estabilidade das políticas é crucial para a manutenção da confiança. A confiança é determinante para a continuidade do investimento. O investimento é essencial ao crescimento e à criação de emprego”.

Orçamento do Estado 2019: