André André e o regresso a Guimarães. "O coração falou mais alto"

André André, novo reforço do Vitória de Guimarães, falou, em declarações à imprensa, sobre o regresso à cidade Berço e teceu poucos comentários sobre a saída do FC Porto.



Depois de três temporadas ao serviço dos dragões, André André regressou ao clube onde envergou a braçadeira de capitão. Em declarações à imprensa no estágio da equipa em Quiaios, o médio explicou a decisão que motivou o regresso: "Foi tudo pensado, em boa parte, com o coração. Regressar ao Vitória foi a decisão que tomei e nunca me arrependo de nada. Estou muito feliz por estar de novo no Vitória. O coração falou mais alto".

"Quero estar onde me querem muito, e o Vitória queria muito contar comigo, da mesma forma que eu quis voltar", referiu o português de 28 anos.

Sobre o FC Porto, André André diz que já faz parte do"passado", recusando grandes comentários sobre o clube onde se sagrou campeão nacional na temporada passada.

Questionado sobre os objetivos da equipa comandada por Luís Castro para esta temporada, André André não teve receios em estabelecer uma meta: "Queremos lutar pelos lugares europeus, e não é só por dizer, isso vai ser demonstrado em campo, nos jogos e nos treinos".

Em Guimarães, o médio fez três temporadas, onde somou 102 jogos, apontou 19 golos e conquistou uma Taça de Portugal. Em 2015/16, o internacional português transferiu-se para o FC Porto, onde somou 94 jogos. Esta temporada, André André perdeu espaço na equipa de Sérgio Conceição, e apenas realizou três partidas como titular no campeonato.