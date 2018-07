Miguel Oliveira termina sexta-feira com o 13º tempo

Miguel Oliveira ficou com o 13º tempo no resultado agregado das duas sessões de treinos livres do GP da Alemanha.O piloto português foi o quarto mais rápido durante a manhã, mas as Kalex dominaram o segundo turno.

Xavi Vierge estabeleceu a marca mais rápida, com 1'24.750. O melhor tempo de Miguel Oliveira, com a KTM, ficou a 0.284s do espanhol. O líder do Mundial de Moto2, Francesco Bagnaia, fez o quinto melhor tempo. O italiano tem 16 pontos de vantagem sobre Oliveira.

Jorge Lorenzo, em Ducati, foi o mais rápido em MotoGP. O alemão Philipp Oettl estabeleceu o melhor tempo em Moto3.