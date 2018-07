Mundial a 48 seleções pode acontecer já em 2022

Gianni Infantino, presidente da FIFA, confirma que o alargamento do Campeonato do Mundo de 32 para 48 seleções pode entrar em vigor já em 2022, no Mundial do Qatar.

Depois da confirmação que o Mundial do Qatar em 2022 vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, chega agora a possibilidade de existirem 48 equipas em competição, modelo que apenas iria entrar em vigor no Mundial 2026, organizado pelo Canadá, Estados Unidos e México.

Segundo Infantino, a decisão vai ser tomada "no próximo mês, com as autoridades do Qatar, e depois com todas as restantes partes interessadas", admitiu o presidente do organismo máximo que tutela o futebol mundial, em conferência de imprensa no Estádio Luzhniki, em Moscovo, onde se vai disputar a final do Mundial 2018 este domingo.

O presidente não adiantou a data da decisão final, mas confirma que será tomada "antes do arranque da fase de qualificação".