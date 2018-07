Verdes atacam "forte demagogia" da direita

A deputada do PEV Heloísa Apolónia insiste em usar as metáforas automobilísticas e criticou o Governo e o PS por fazerem "marcha-atrás" quanto à revisão das leis laborais e atacou a "forte demagogia" da direita.

A maior crítica no encerramento do debate sobre o estado da Nação, na Assembleia da República, em Lisboa, com que se assinala o fim do ano parlamentar, foi, porém, para "a forte demagogia" da direita nesta discussão.

"Esta direita é mentirosa", acusou Heloísa Apolónia, que atacou PSD e CDS pela atitude assumida neste debate.

"Quando governou, nada era possível, na oposição, tudo é possível", acusou Heloísa Apolónia, aplaudida pelas bancadas do PS, PCP e BE quando disse que PSD e CDS votaram contra "tudo o que era para repor dignidade aos portugueses" nos salários, nas pensões ou a reposição dos feriados.

A crítica ao PS foi dirigida à reforma das leis laborais, resultado de um acordo na concertação social.