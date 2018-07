Pléa troca Nice por Monchengladbach

Alassane Pléa é reforço do Borussia Monchengladbch. O ponta-de-lança, de 25 anos, deixa o Nice e assina por cinco temporadas pelos alemães. Os clubes não divulgaram os valores da transferência.

Pléa destacou-se nas duas últimas épocas no clube francês, com 35 golos.

Em declarações publicadas no site do Monchengladbch, o diretor desportivo do clube, Max Eberl, diz que Pléa queria representar o Borussia "a todo o custo".

Depois de Lyon, Auxerre e Nice, Pléa ruma para a Bundesliga.