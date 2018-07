Mundial no Inverno. Já há datas para o Qatar 2022

O próximo mundial de futebol vai realizar-se de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, no Qatar. A informação está a ser avançada pela agência EFE, que diz que, por isso, as ligas europeias terão de adaptar o seu calendário para acomodar esta paragem.

"As datas do Mundial estão fechadas, será disputado no Qatar de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022. As ligas foram informadas e terão que adaptar os seus calendários. Não se pode jogar em junho e julho e em novembro e dezembro ter os jogadores bem preparados", disse Gianni Infantino, presidente da FIFA, numa conferência de imprensa, em Moscovo.

As altas temperaturas registadas neste país durante o verão fazem com que seja impossível jogar nestes meses, obrigando pela primeira vez a FIFA a mudar a data da comepetição para meses de inverno.