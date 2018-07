Infantino: "Este é o melhor Mundial de sempre"

Gianni Infantino não tem dúvidas que o Campeonato do Mundo da Rússia "é o melhor de sempre". O presidente da FIFA tinha essa esperança e agora, ainda com dois jogos por disputar, afirma-o, com convicção.

"Há uns anos que dizia que este seria o melhor Mundial de sempre. Hoje posso dizer com mais convicção de que este é o melhor Mundial de sempre. Deixámos o futebol falar. O futebol é o protagonista deste Mundial e é por isso que é um grande sucesso. Era isto que eu pretendia desde o início do meu mandato na FIFA. Devolver o futebol à FIFA e a FIFA ao futebol", disse o dirigente, em conferência de imprensa, em Moscovo.



Avaliação positiva do videoárbitro

O videoárbitro foi uma das novidades apresentadas pela FIFA no Mundial da Rússia e Infantino considera que a tecnologia passou no teste.

"Houve 16 decisões que foram corrigidas. Progresso significa tornar as coisas melhores e isto é progresso. Isto é melhor do que o passado. O VAR não está a mudar o futebol, está a limpar o futebol, a torná-lo mais honesto, mais transparente. Ajudar os árbitros é uma missão difícil. De todas as verfificações feitas 95% já estavam certas. Graças ao VAR melhorámos a taxa de boas decisões de 95 para 99,32%. São os últimos números. Não é 100%, mas é 99,32%, que é melhor do que 95%", contabiliza.

Este é o primeiro Campeonato do Mundo com Gianni Infantino como presidente da FIFA. O suíço foi eleito em fevereiro de 2016.