Griezmann chuta Bola de Ouro para o lado

Antoine Griezmann não quer saber da Bola de Ouro. Está pouco interessado em saber se vence o troféu de melhor jogador do mundo, caso seja campeão na Rússia. O que o avançado do Atlético de Madrid pretende é ganhar no domingo.

"Tenho a oportunidade de ganhar o Mundial, não a Bola de Ouro. Não me importa se ganho, ou não, a Bola de Ouro. Vou é dar tudo para ser campeão do mundo. O que vier depois, virá", disse o jogador, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, em Istra, a Oeste de Moscovo, onde a seleção gaulesa está a estagiar.

Griezmann acrescenta, ainda, que também está minimamente preocupado com a possibilidade de marcar golos na final. O avançado sublinha que a única coisa que quer "é levantar o troféu de campeão do mundo".

Sem entrar em grandes detalhes sobre o que pensa da Croácia, o jogador anota que "a defesa é o mais importante" para a França. Com segurança atrás tudo pode acontecer à frente. "Podemos marcar um golo a qualquer momento. Seja com o Kylian [Mbappé] numa joga individual, com o Olivier [Giroud] num cruzamento, ou comigo numa pequena loucura que me pode passar pela cabeça de vez em quando", gracejou o avançado.

Griezmann garante que está em boas condições físicas para jogar. O atacante do Atlético tem três golos no Mundial. A França defronta a Croácia na final do Campeonato do Mundo, em Moscovo, no domingo, às 16h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.