Moto2

Miguel Oliveira em cima do melhor tempo na Alemanha

13 jul, 2018 - 10:52

O piloto português foi o quarto mais rápido em Sachsenring. O líder do Mundial de Moto2, Francesco Bagnaia, testou material novo da Kalex e não foi além do 25º tempo, na primeira sessão de treinos livres do GP da Alemanha.