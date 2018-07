PSD. “Serviço Nacional de Saúde está destroçado”

Acompanhe o debate do Estado da Nação ao minuto no liveblog da Renascença







O deputado do PSD Adão e Silva critica severamente a atuação do Governo na área da saúde. "Temos um Serviço Nacional da Saúde a cair aos bocados, mutilado, sem servir as pessoas", afirmou o deputado do PSD, durante a sua intervenção no Parlamento sobre o Estado da Nação.



Adão e Silva centrou grande parte da sua intervenção nesta matéria, lembrando que . nesta área tem havido muitos protestos contra o Governo nos últimos tempos. "As pessoas estão desanimadas", diz.

"As unidades de saúde familiares. 2017 foi o pior ano na constituição destas unidades, que são importantes porque garantem melhor acesso das famílias à saúde. Rede de cuidados continuados. Como é que se explica que o orçamento da Segurança Social, que devia ter pago estas redes, tenha tido um saldo positivo? Acabem de brincar com a situação da pediatria oncológica no São João. Já chega. Não brinquem com as crianças, não brinquem com os pais", deu como alguns exemplos do que considera ir mal.

António Costa tomou depois a palavra para garantir que o Governo está a a "recuperar o país de quatro ano de brutal desinvestimento".

"Há uma coisa que os portugueses sabem. Com os governos do PS criou-se o SNS e melhorou-se o SNS e com este Governo acontecerá exatamente o mesmo", terminou Costa.