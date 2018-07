Estado da Nação. "Temos mais crescimento, melhor emprego e melhor igualdade"

Acompanhe o debate do Estado da Nação ao minuto no liveblog da Renascença







O primeiro-ministro garante que o país está melhor após três anos da governação. "Temos mais crescimento, melhor emprego e melhor igualdade", disse o chefe do Governo no discurso de abertura do Estado da Nação, no Parlamento.

António Costa passou os primeiros minutos da sua intervenção a enumerar os feitos do seu governo, dando como exemplo o recuo da a taxa de desemprego para 7,2% ou o crescimento da economia portuguesa a atingir os 2,7%.

O primeiro-ministro garantiu que os resultados não são fruto de “um acaso ou da conjuntura, foi porque houve mudação de política” e deu ainda um sinal de continuidade à atual solução política.

De acordo com o líder do executivo, a mudança política registada em Portugal, com o fim de um quadro de austeridade, "só foi possível porque se formou na Assembleia da República uma maioria que viabilizou o programa deste Governo e tem viabilizado a sua execução".

"Pela parte do Governo, prosseguiremos com determinação e confiança, no horizonte da legislatura", referiu, deixando em seguida um aviso ao salientar que "há ainda um caminho a percorrer".

"Queremos prosseguir este caminho sem recuos ou impasses. A estabilidade das políticas é crucial para a manutenção da confiança. A confiança é determinante para a continuidade do investimento. O investimento é essencial ao crescimento e à criação de emprego. E só com crescimento e emprego é possível aumentar o rendimento e consolidar de forma sustentada as finanças públicas", defendeu.