Pinto da Costa falou com Bruno, Ricciardi e Barroso

Pinto da Costa falou com Bruno de Carvalho e deu palavra de honra a José Maria Ricciardi e Eduardo Barroso de que o FC Porto não iria contratar qualquer jogador que rescindisse com o Sporting.

"Informei o presidente do Sporting de que o FC Porto não seria o destino de qualquer jogador que rescindisse com o Sporting. Mas porque se avizinhava uma assembleia geral para votar a destituição do presidente, fiz questão de informar dois distintos amigos sportinguistas de que o FC Porto não se aproveita das debilidades momentâneas que um rival possa ter. E assim ligue a José Maria Ricciardi e Eduardo Barroso, tendo-lhes dado a minha palavra de honra de que apesar dos empresários nos estarem a oferecer atletas, não iríamos contratar um só jogador que tivesse rescindido contrato com o Sporting", revelou Pinto da Costa, no editorial da revista "Dragões".

O presidente portista defende que esta era a posição correta a tomar e critica o comportamento do Benfica. "Enquanto isso sucedia (...), o presidente do outro rival prometia aos seus sócios aproveitar-se da fraqueza alheia e fazer 'uma pequena loucura' para contratar jogadores do Sporting", censura Pinto da Costa.

"O que fica é o comportamento ético de quem representa os clubes", concluiu.