William "Milhões" Carvalho

William Carvalho é o principal protagonista das manchetes dos três jornais desportivos. Médio assina pelo Bétis por cinco anos.

"Encaixe de leão", escreve o "Record". 17 milhões, por 75% do passe, dez milhões por opção de compra de 20% e quatro milhões por objetivos. Médio assina por cinco temporadas e vai ganhar 2,5 milhões de euros, por ano.

"William vale 30 milhões de euros", titula "A Bola". Leões recebem já 16 milhões. O restante será por objetivos. "O Jogo" também tira um milhão às contas do "Record" e informa que o jogador rende, no imediato, 16 milhões de euros.

O Sporting perdeu o primeiro jogo da pré-temporada, frente aos suíços de Neuchatel, por 2-1. Os jornais destacam as boas exibições de Raphinha e Matheus Pereira.

Gonçalo Paciência merece manchete do jornal "O Jogo". O avançado deixou o FC Porto e rumou ao Eintracht Frankfurt. "Saio para me afirmar", disse Gonçalo, em declarações ao jornal. Pinto da Costa revela que falou com Bruno de Carvalho, José Maria Ricciardi e Eduardo Barroso e lhes garantiu que não desviaria qualquer jogador que tivesse rescindido com o Sporting.

O "Record" conta que Sérgio Conceição exige reforços. Também na primeira página do jornal da Cofina, desclarações de Carrillo: "Vou lutar por um lugar no plantel". Roma interessada em Salvio e Bernard cobiçado pelo West Ham.