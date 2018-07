Créditos fazem subir pedidos de ajuda à Deco

Os sinais da retoma económica ainda não chegaram a muitas famílias, alerta a Deco em dia de debate do Estado da Nação, no Parlamento. O boletim estatístico mostra as dificuldades de muitos portugueses que continuam sem conseguir pagar as suas dívidas.

No primeiro semestre, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor recebeu 17. 400 pedidos de ajuda, o que representa uma subida de três dezenas face ao período homologo.

Segundo o boletim, a que a Renascença teve acesso, a taxa de esforço das famílias subiu para 73%: cada uma paga, em média, pelas prestações 798 euros por mês.



No ano passado, a taxa de esforço foi de 70,8%, mas em 2012 representava 89% (ainda durante o programa de ajustamento da troika).

As famílias têm em média cinco créditos, tendo por base um rendimento familiar de 1.100 euros.

O mesmo documento mostra que há famílias em incumprimento para pagar a casa, que compraram há um ano.



As cinco principais causas do sobreendividamento são: desemprego (20%); deterioração das condições de trabalho (19%); doença ou incapacidade (15%); execução/penhoras(12%); e alteração do agregado familiar (10%).



