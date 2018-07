Trump arrasa plano de May para o Brexit

O plano do Governo britânico para um Brexit suave “vai, provavelmente, matar” qualquer acordo comercial futuro com os Estados Unidos, afirma o Presidente norte-americano, Donald Trump.



A citação de uma entrevista ao jornal “The Sun” foi conhecida esta quinta-feira, dia em que Donald Trump iniciou a sua primeira visita oficial ao Reino Unido.

Para o líder norte-americano, o plano da primeira-ministra, Theresa May, “vai definitivamente afetar o comércio com os Estados Unidos, infelizmente, de maneira negativa”.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson, um dos maiores defensores do Brexit que se demitiu esta semana em rota de colisão com May, “vai dar um grande primeiro-ministro”, referiu Donald Trump.