Já vai em sete. Zeferino Boal também se candidata ao Sporting

Zeferino Boal é o sétimo nome a avançar com uma candidatura à presidência do Sporting.

O conhecido sócio leonino volta a concorrer pela cadeira do poder de Alvalade, sete anos depois de se ter aliado a Abrantes Mendes, numas eleições que seriam vencidas, com muita polémica à mistura, por Godinho Lopes.

Sob o lema "Acreditar Sporting", o candidato tem já uma sessão de esclarecimento marcada para a noite de sexta-feira, no Núcleo Sportinguista de Sesimbra. Primeira oportunidade para, em público, apresentar as ideias que tem para o presente e futuro dos leões.

Zeferino Boal junta-se, na corrida eleitoral, a Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira. Este último apresentou hoje o manifesto de candiatura, com uma clara demarcação de Bruno de Carvalho.

Ora, Bola Branca sabe que está ainda em cima da mesa uma oitava candidatura às eleições de 8 de setembro.

Paulo Andrade é o nome mais conversado, no momento, para liderar essa mesma lista, composta por um grupo de antigos apoiantes de Bruno de Carvalho, que deixaram de se rever no estilo do entretanto destituído e preventivamente suspenso presidente do Sporting.