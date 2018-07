Golfe. Melo Gouveia a cinco pancadas do líder no Open da Escócia

Ricardo Melo Gouveia concluiu a primeira volta do Open da Escócia, prova do European Tour de golfe, no 45º posto, entregando um cartão com 68 pancadas, duas abaixo do "par" do campo.

Esta quinta-feira, o golfista português efetuou uma volta com quatro "birdies" (uma pancada abaixo do "par") e dois "bogeys" (uma acima), tendo completado o dia com mais cinco pancadas do que o líder da prova.

O norte-americano Luke List concluiu o primeiro dia isolado na frente com 63 pancadas, uma menos do que o grupo de perseguidor.