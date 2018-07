Explosão de grandes dimensões junto ao aeroporto do Cairo

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas numa explosão de grandes dimensões registada esta quinta-feira à noite numa fábrica de produtos químicos junto ao aeroporto do Cairo, no Egipto.

O rebentamento que foi ouvido em toda a cidade provocou um incêndio que já foi controlado pelos bombeiros.

De acordo com a agência de notícias estatal MENA, 12 pessoas foram hospitalizadas em resultado do incidente, que aconteceu numa unidade de armazenamento de uma companhia petroquímica, instalada na zona norte do Cairo.

As primeiras notícias diziam que a explosão tinha acontecido num depósito de combustível.

O ministro da Aviação Civil, Younis al-Masri, esclareceu que a operação do aeroporto do Cairo não foi afetada pelo rebentamento, ao contrário dos primeiros relatos.

A explosão terá sido provocada pelas altas temperaturas que se fazem sentir no Egipto nesta altura do ano, adiantou um porta-voz das Forças Armadas, afastando a hipótese de um atentado.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma coluna de fogo e fumo a erguerem-se nos céus do Cairo.

[notícia atualizada às 00h53]