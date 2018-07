Rafael Reis é o primeiro líder do GP Joaquim Agostinho

Rafael Reis (Caja Rural) venceu o prólogo do Grande Prémio Joaquim Agostinho, esta quinta-feira, sendo o mais forte no contrarrelógio individual de abertura da 41ª edição da prova.

O ciclista português cumpriu o circuito de oito quilómetros disputado no Turcifal, em 10m33s e é o primeiro líder do certame, disputado no Oeste.

José Neves (W52-FC Porto) foi segundo classificado, a três segundos e o seu colega australiano Nicholas Schultz o terceiro, com mais 10.

Rafael Reis, que repete o triunfo alcançado precisamente no Turcifal em 2016, conseguiu a sua primeira vitória pela Caja Rural, equipa ao serviço da qual cumpre a sua segunda época.

O espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) e o português Joni Brandão (Sporting-Tavira), dois dos principais candidatos ao triunfo final e também da Volta a Portugal, fizeram os quarto e quinto tempos, respetivamente, gastando mais 12 e 13 segundos do que o vencedor.



Amanhã, vai para a estrada a primeira etapa, saindo da Adega Cooperativa da Ventosa, Torres Vedras e terminando em Sobral de Monte Agraço, numa ligação de 162 quilómetros de perfil maioritariamente plano e propício a uma chegada ao "sprint".