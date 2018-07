Nuno Presume. "Houve algumas condicionantes mas estamos satisfeitos com os jogadores"

Nuno Presume faz um balanço positivo, apesar da derrota do Sporting no primeiro teste da pré-temporada, frente ao Neuchatel Xamax (2-1), na Suíça.

Em declarações à SportTV, o adjunto de José Peseiro realçou as "condicionantes" que envolveram o jogo de um leão que treina apenas há 10 dias contra um adversário que está na reta final da preparação para a nova época.

Mas, acima de tudo, Presume e Peseiro ficaram "satisfeitos" com a exibição dos jogadores verde e brancos.

"Gostaríamos muito de ter ganho este jogo mas houve algumas condicionantes. Fizemos uma boa primeira parte. Conseguimos jogar em posse, que é o que mais temos treinador. Desperdiçámos algumas oportunidades e poderíamos ter chegado com uma margem confortável ao intervalo. Depois, claro, com 10 dias apenas de treino e contra uma equipa que começa o campeonato já no dia 21, sentimos alguma dificuldade na segunda parte. Não queríamos perder mas sentimo-nos satisfeitos com a entrega dos jogadores e vamos melhorar, com certeza", analisou o antigo comentador da Renascença.