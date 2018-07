Carrillo nega Al Hilal. "Tenho contrato e vou trabalhar para ganhar o meu lugar"

Andre Carrillo negou liminarmente, esta quinta-feira, ter assinado por outra equipa, numa altura em que o nome do avançado peruano está a ser insistentemente ligado aos sauditas do Al-Hilal, agora orientados por Jorge Jesus.

O extremo prestou o esclarecimento ao jornal peruano El Comercio, acrescentando que está apenas focado em apresentar-se nas melhores condições para a pré-temporada do Benfica, assim que termine o período de férias que se seguiu à participação no Mundial 2018.

"Vamos ouvindo algumas coisas, mas não podemos controlar tudo o que se escreve na imprensa. É melhor ficar em silêncio, mas digo apenas que não tenho nada assinado com outra equipa. Tenho contrato com o Benfica e quero chegar bem à pré-temporada. É nisso que estou concentrado e não penso em ofertas. Pertenço ao Benfica e vou trabalhar para ganhar o meu lugar", assegurou Carrillo, que na última época foi cedido pelas águias aos ingleses do Watford.