Sporting perde no primeiro teste da pré-época

O Sporting entrou em falso na pré-época, esta quinta-feira, ao perder com o Neuchatel Xamax (2-1), no primeiro teste da preparação para 2018/19.

Em Baulmes, os leões até entraram praticamente a vencer mas permitiu a reviravolta ao emblema suíço, evidenciando claras e naturais lacunas defensivas no ensaio inaugural.

José Peseiro apresentou um onze com dois reforços - o defesa Marcelo e o avançado Raphinha - e num sistema de 4x3x3, com Petrovic, Misic e Wendel na linha média. Na frente, Fredy Montero teve o apoio de Raphinha e Matheus Pereira, as melhores unidades verde e brancas em campo no Estádio Sous-Villes.

O Sporting entrou com o pé no acelerador e, logo aos 2', na sequência confusa de um livre direto cobrado por Jefferson, Montero - capitão de equipa - bateu o guardião Walthert.

Ainda assim, os helvéticos reagiriam logo de imediato e, dois minutos volvidos, Cicek bateu Salin, empatando o encontro.