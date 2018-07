​Trump recebido com protestos em Londres. “Eles gostam muito de mim”

O Presidente norte-americano iniciou esta quinta-feira a sua primeira visita oficial ao Reino Unido. Antes de aterrar, Donald Trump disse não ter problemas em ser recebido com protestos e chegou a afirmar “eles gostam muito de mim”.



O avião Air Force One que transportou Trump e a mulher Melania desde Bruxelas, onde o líder americano marcou presença na cimeira da NATO, aterrou no aeroporto de Stansted, pelas 13h50.

Trump foi recebido com honras militares e depois seguiu de helicóptero para a embaixada dos Estados Unidos em Londres, onde está concentrado um grupo de manifestantes.

O Presidente dos EUA janta esta quinta-feira com a primeira-ministra britânica, Theresa May, no Palácio de Blenheim, que já foi a casa de Winston Churchill. Em cima da mesa vão estar, sobretudo, as relações económicas entre os dois blocos.

À espera de Trump vão estar centenas de manifestantes que já se começaram a juntar nas imediações do palácio, controlados por um forte contingente de segurança.

May enfrenta uma crise no Governo por causa do seu plano para o Brexit, que levou à demissão do ministro responsável pelas negociações de saída da União Europeia, David Davis, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson.

Trump pronunciou-se nos últimos dias sobre os problemas no executivo britânico. Afirmou que o Reino Unido é um “ponto quente” por esta altura e que a continuidade da primeira-ministra depois das demissões está nas mãos do povo.