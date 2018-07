Nova academia, rádio Sporting e basquetebol no manifesto de Carlos Vieira

O Sporting pode já ter uma academia mas Carlos Vieira quer construir uma outra, caso seja eleito presidente a 8 de setembro.

O até há bem pouco tempo vice-presidente de Bruno de Carvalho, a cargo da pasta financeira, apresentou a candidatura à presidência leonina, esta quinta-feira, na antiga sede do clube, no centro de Lisboa.

Sob o lema "Sporting Primeiro", Carlos Vieira destaca o sonho de construir uma nova academia. A principal está em Alcochete mas o candidato quer outra em Lisboa.

"Iremos construir uma nova Academia Sporting, em Lisboa. Um pólo com todas as condições de segurança, mais resguardado e maior proximidade do estádio", explicou, durante a apresentação do manifesto, destacando ainda mais alguns objetivos.

"Apostaremos na formação, nas diversas modalidades e escalões. Pautaremos a nossa politica de comunicação com critérios de rigor e transparência. Iremos criar a rádio Sporting", prosseguiu, assegurando que irá apostar no regresso em força do basquetebol.

"A nossa matriz eclética é para manter. Somos a maior potência desportiva nacional. Queremos trazer de volta o escalão sénior masculino. Queremos criar também a Academia das modalidades", apontou.

Ao seu lado, mesmo sem revelar nomes, terá aquilo que rotula de "equipa com competência, experiência acumulada, com conhecimento dos dossiês".

"Connosco, o Sporting primeiro, todos os sportinguistas contam de igual forma. Queremos um Sporting plural em que o respeito pela diferença de opinião seja a nota dominante. Seremos firmes e intransigentes na defesa acérrima do Sporting", prometeu.



A realidade, porém, é que o ex-"vice" do Sporting está, à semelhança de Bruno de Carvalho, sob processo disciplinar e pode mesmo ser impedido de ir avante com a candidatura. Algo que "choca" Carlos Vieira.



Carlos Vieira será o sexto candidato confirmado à presidência, depois de Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira e Bruno de Carvalho.