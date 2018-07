Cervi promete entrega máxima para fazer regressar o título à Luz

É com a assunção de que 2018/19 será uma época "muito importante" para o Benfica que Franco Cervi está a trabalhar, no sentido de ajudar a equipa, primeiramente, a entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões e, depois, alcançar o grande objetivo do título de campeão.

"[Champions?] Estamos a trabalhar nesta primeira semana de pré-época para nos conhecermos bem e prepararmo-nos para uma temporada que vai ser muito importante. O que posso prometer é o que este clube merece, ou seja, terminar com títulos. Vamos dar tudo por isso", assegurou o extremo argentino, antes do treino vespertino dos vice-campeões nacionais, no estágio de pré-época que decorre em Tróia.

Os encarnados entraram com o pé direito na preparação para a nova temporada, batendo os sérvios do Napredak (3-0), na primeira jornada do Torneio Internacional do Sado, organizado pelo Vitória de Setúbal.

"Acho que os primeiros minutos são muito importantes para conhecer os novos companheiros. Foi uma vitória e isso é que é importante. Estamos a trabalhar para que a equipa funcione da melhor forma", recordou Cervi, que recusou traçar um paralelo entre a força e competitividade dos plantéis da última época e presente.

"A época passada já passou. Estamos a começar uma nova e temos as melhores expetativas. Esperemos que no final da época tenhamos todos os objetivos cumpridos", prosseguiu.

Após uma temporada em que, porventura, "jogou-se" mais fora de campo do que dentro dele, Franco Cervi expressou ainda um desejo.

"Este ano, gostava que se falasse mais de futebol dentro de campo. Gostamos que seja assim, que se fale dos golos, de como jogamos. Mas estamos fechados e não damos muita importância a esses assuntos”, completou.