Miguel Albuquerque recusa convites de candidatos

Miguel Albuquerque emitiu um comunicado nas redes sociais, esta quinta-feira, no qual confirma ter sido contactado por Frederico Varandas para assumir a pasta das modalidades na sua lista candidata às eleições de 8 de setembro.

“Confirmo que fui contactado pelo Dr. Frederico Varandas a quem reconheço competência e enorme sentido de missão, para que eu seja o responsável das modalidades caso ele seja eleito presidente do Sporting CP”, "postou" o "homem forte" do futsal leonino.

Albuquerque admite que transmitiu a Varandas a sua “visão das modalidades e o que podem ser no futuro com trabalho sério e competente” e que continua a contribuir com as suas “ideias” para o “engrandecimento” das modalidades.

O diretor do futsal garante ainda, no mesmo comunicado, que não será candidato a presidente, nem fará parte de qualquer lista.

“Até às eleições não terei nenhum papel ativo na campanha eleitoral pois a minha condição de funcionário não o permite”, adianta Miguel Albuquerque.