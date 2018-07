Ténis

Final do Open da Austrália de 2016 reeditada na decisão de Wimbledon

12 jul, 2018 - 16:13

Tu outra vez? Angelique Kerber e Serena Williams reencontram-se em mais uma final de um torneio do "Grand Slam". Sábado à tarde, há duelo de titãs na relva londrina do All England Club.