Treinador espera que proposta do Bétis convença William Carvalho

O treinador do Bétis de Sevilha confessa que gostaria de contar com William Carvalho, confirmando o interesse na contratação do médio que rescindiu contrato com o Sporting.

Em declarações reproduzidas pela rádio Cadena SER, Quique Setien, adopta uma postura expectante quanto ao assunto, até porque há outros clubes interessados em contratar o médio internacional português.

"O William Carvalho é um jogador de grande nível e que seria muito bom para nós, por isso temos interesse na sua contratação. Mas estas coisas são como são. São os jogadores que decidem onde querem jogar. Nós temos interesse no William, mas há outras equipas que o pretendem contratar, e há que esperar porque ainda nada está fechado", declarou o técnico dos andaluzes.

Ora, questionado sobre as reais possibilidades de assegurar os serviços de William Carvalho, Quique Setien suporta a sua confiança na força da proposta apresentada pelo Real Bétis Balompié.

"Depende do jogador, sabemos que tem ofertas importantes de equipas muito importantes, mas estamos a tentar convencê-lo da nossa proposta e que venha para cá porque vai sair-se muito bem", completou.