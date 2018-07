Ações da Juventus subiram 30% com transferência de Cristiano Ronaldo

Segundo análise da corretora Activotrade, as ações da Juventus subiram em 30% com a transferência de Cristiano Ronaldo.

"Comprar no rumor, vender na notícia". Foi nesta premissa que o valor das ações da Juve dispararam com a iminência da contratação de CR7.

Segundo os dados recolhidos pela referida empresa, chegaram a ser transacionadas 53 milhões de ações da "vecchia signora" num único dia, 6 de julho, quando o fluxo normal rondava um milhão de ações por dia.

Ainda de acordo com a corretora, a confirmação da transferência fez com que as ações da Juve corrigissem em Bolsa. Algo que, segundo a Activotrade, é um comportamento frequente nos mercados financeiros.

A título de curiosidade, as ações da FIAT - detida pelos donos do clube - também corrigiram com o anúncio da greve dos trabalhadores contra o enorme investimento feito na contratação do capitão da Seleção Nacional.