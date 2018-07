Dani Pedrosa reforma-se do Moto GP

Dani Pedrosa anunciou, esta quinta-feira, que se vai retirar do Moto GP, o campeonato do mundo de motociclismo, no final desta temporada. O piloto espanhol está em fim de contrato com a Honda, esteve em negociações com algumas equipas, nomeadamente com a SIC Racing Team, satélite da Yamaha, mas optou por pousar o capacete.

"É uma decisão muito difícil, porque eu amo este desporto. No entanto, apesar de ter boas oportunidades para continuar a correr, sinto que já não vivo as corridas com a intensidade de antes. Tenho outras prioridades na minha vida", sublinha o piloto de 33 anos.

Pedrosa foi campeão do mundo de 125cc, em 2003, e bicampeão do mundo de 250cc, em 2004 e 2005. Desde 2006 que corre com as corres oficiais da Honda, na categoria rainha. Tem 31 vitórias em corridas de MotoGP e 112 pódios. Foi vice-campeão mundial em 2007, 2010 e 2012. Foi terceiro em 2008, 2009 e 2013. Ficou na quarta posição em 2011, 2013, 2014, 2015 e 2017.

Este ano as suas prestações têm estado bem abaixo das expetativas. Está em 12º no Mundial e o melhor que conseguiu foi terminar na quinta posição, em França e em Itália.