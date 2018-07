Oficial. Conte despedido do Chelsea

O Chelsea anunciou, esta sexta-feira, o despedimento do treinador italiano, Antonio Conte. Nas duas temporadas ao serviço do clube londrino, Conte conquistou uma Premier League e uma FA Cup. Esta temporada, o italiano falhou o "top-4" e o consequente apuramento para a Liga dos Campeões.

A rutura com Abramovich era evidente, desde a época passada, e apesar de ainda ter começado a trabalhar em Londres, nesta pré-temporada, Conte tinha o destino escrito. Numa nota breve, o clube deseja "o maior sucesso" ao treinador.

Conte, de 48 anos, esteve duas épocas no Chelsea, depois de ter sido selecionador italiano e de ter vencido três títulos da Serie A, com a Juventus. Siena, Atalanta, Bari e Arezzo são outros clubes no currículo do antigo internacional italiano.

Maurizio Sarri, antigo técnico do Nápoles, deverá rumar a Stamford Bridge.